Ходжсон встретил своего двойника на стадионе "Суонси"

Необычный инцидент произошел перед матчем 19-го тура чемпионата Англии между "Суонси" и "Кристал Пэлас" (1:1)​. Главный тренер гостей встретил похожего на себя человека, который работает стюардом на стадионе валлийского клуба. 70-летний специалист после встречи решил сделать совместную фотографию.

Видео было размещено на официальной странице "Суонси" в Твиттере. Оно сопровождалось подписью: "Когда Рой Ходжсон встретил Роя Ходжсона на "Либерти Стэдиум".