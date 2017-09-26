"Халл" Слуцкого - фаворит матча с "Престоном" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 10-го тура чемпионшипа между "Халл Сити" и "Престон Норт Энд"​. Встреча в Англии начнется в 21.45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Халл Сити" - "Престон Норт Энд"

Прогноз Winline – П1 2.20 – Н 3.26 – П2 3.14

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Халл Сити" - "Престон Норт Энд".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Халл Сити": Макгрегор - Доусон, Хектор, Томори - Эйна, Мейлер, Ирвин, Кингсли - Боуэн, Кэмпбелл, Ларссон.

"Престон": Максвелл - Фишер, Хантингтон, Дэвис, Ирл - Джонсон, Браун - Магуайр, Хэрроп, Бархайзен - Хьюджилл.

ПОТЕРИ: Мэйсон, Эрнандес, Кин, Льюэр (все - травма) - Кларк, Каннингем (оба - травма).