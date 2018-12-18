Грэм Сунесс: "У Моуринью нет оправданий"

Бывший капитан "Ливерпуля" Грэм Сунесс считает, что руководство "Манчестер Юнайтед" поступило правильно, уволив главного тренера команды Жозе Моуринью. По его словам, португалец уже не хотел управлять командой.

– На прошлой неделе его агент сказал, что Моуринью любит "МЮ", – цитирует Sky Sports Сунесса. – Это было предупреждением для клуба: он уйдет только через увольнение с выплатой компенсации. У Моуринью нет оправданий. Он утратил доверие. Я видел тренера, который уже не хочет быть в клубе. Он был апатичен. "МЮ" – великий клуб с историей, но Моуринью не ценит этого.