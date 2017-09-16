Грэм Ле Со: "Мората больше подходит "Челси", чем Диегу Коста"

Бывший защитник "Челси" и сборной Англии Грэм Ле Со отметил, что у нападающего лондонцев Альваро Мораты огромный потенциал. Ле Со высказал мнение, что "синие" не прогадали, выкупив форварда у "Реала" за 80 миллионов евро.

– На счету Мораты уже три гола в новом для себя чемпионате, – цитирует Goal.com Ле Со. – Очевидно, что главной трансферной целью "Челси" минувшим летом был Лукаку, но Альваро с первых дней начал доказывать, что он не хуже бельгийца. Да, сейчас Лукаку опережает испанца в списке бомбардиров, но у Мораты огромный потенциал. Своими передвижениями по полю и работоспособностью он доказывает, что подходит "Челси" больше, чем Диегу Коста, основная польза от которого была на "втором этаже".