Гэри Кэйхилл: "В "Челси" все разочарованы поражением от "Кристал Пэлас"

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл после матча 8-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" (1:2) посетовал на большое количество травмированных. Отметим, что команда Роя Ходжсона не только одержала свою первую победу в сезоне, но и забила свои первые голы после старта игрового года. До минувшей встречи "Кристал Пэлас" оставался единственной командой топ-чемпионатов без голов.

– Игра "Челси" сегодня не соответствовала нашим стандартам, – цитирует BBC Кэйхилла. – Сегодня мы сыграли плохо. Конечно, много футболистов "Челси" две недели защищали цвета национальных команд, но это неотъемлемая часть современного футбола. В этой же игре у нас мало что получалось, и это не похоже на "Челси".

У нас также много травмированных, но команда все равно должна была сыграть лучше. Такие матчи "Челси" обязан выигрывать, но этого не случилось, и мы разочарованы результатом, а также своей работой.