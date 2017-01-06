23:02 | ФУТБОЛ — Англия

Гаскойн вновь приступил к лечению от алкоголизма

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Терри Бейкер, агент бывшего игрока сборной Англии Пола Гаскойна, сообщил, что экс-полузащитник принял решение вернуться в клинику для прохождения курса лечения от алкоголизма. Известный футболист давно испытывает проблемы с алкоголем, неоднократно проходил курсы лечения от зависимости.

– Пол хочет, чтобы все знали, что он вернулся в реабилитационный центр, – написал на своей странице в твиттере Бейкер. – Он прилагает серьезные усилия, чтобы освободиться от своих демонов и завязать с алкоголем в 2017 году.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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outz

Гаскойн, Кантона, Марадона. Сейчас таких не делают :) (с)

23:40

serenky25

Надо же. Я его уже помянул не раз. Но футболист был классный.

23:13

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