Габриэл Жезус: "Манчестер Сити" разочарован своим выступлением, потому что не смог побороться за трофей"

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус отметил, что команда недовольна результатом в чемпионате Англии, где по итогам сезона заняла третье место. 20-летний бразилец также добавил, что все игроки с нетерпением ждут нового сезона.

В прошедшем сезоне премьер-лиги Жезус в 10 матчах забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

– Мы немного разочарованы своим выступлением, поскольку не смогли побороться за трофей, – приводит Sky Sports слова Жезуса. – Все игроки с нетерпением ждут начала нового сезона. "Манчестер Сити" вышел в квалификацию Лиги чемпионов. Очевидно, наша команда прогрессирует. Надеюсь, в следующем сезоне мы станем сильнее и сможем завоевать не один трофей.