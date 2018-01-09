Форвард "Арсенала" был на ночной вечеринке перед матчем с "Ноттингемом"

Нападающий "Арсенала" Алекс Ивоби угодил в скандал, сообщает The Sun. В интернете появилось видео, где форвард перед матчем 1/32 финала Кубка Англии против "Ноттингема" (2:4) веселится на вечеринке, которая длилась до 3:30 ночи.

Также отмечается, что на вечеринке было много алкоголя и наркотиков, которых 21-летний игрок не употреблял.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Ивоби провел 18 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.