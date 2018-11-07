Football Leaks: Гвардьола подписал контракт с "Манчестер Сити", будучи тренером "Баварии"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола тайно подписал контракт с "горожанами" в 2015 году. Как утверждает Der Spiegel со ссылкой на сайт расследований Football leaks, каталонский специалист заключил соглашение с манчестерским клубом 10 октября 2015 года, будучи тренером мюнхенской "Баварии".

Кроме того, стала известна зарплата Гвардьолы в "Манчестер Сити": в первый сезон он заработал 13,5 миллиона фунтов стерлингов, а во второй - 16,75 миллиона.

Напомним, Гвардьола возглавлял "Баварию" с 2013 по 2016 год. Под его руководством мюнхенский клуб трижды выигрывал чемпионат Германии.

С 2016 года каталонский специалист возглавляет "Манчестер Сити". "Горожане" выиграли чемпионат Англии в сезоне-2017/18.

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