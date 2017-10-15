Филиппинский фанат "Ньюкасла" пролетел 11 тысяч км и не смог попасть на матч

Филиппинец Кендрик Мон Де Леон может претендовать на звание самого несчастного фаната года. Он болеет за "Ньюкасл" и потратил крупную сумму денег, чтобы попасть на матч чемпионата Англии между его любимой командой и "Саутгемптоном". Игра должна была состояться 14 октября, но была перенесена на 15-е, а поменять билет он уже не мог.

"Возможно, я единственный филиппинский фанат "Ньюкасла". Я выбросил все сбережения, чтобы добраться сюда. Пролетел 6795 миль (почти 11 тысяч км. - Прим. "СЭ") на игру "Ньюкасла" с "Саутгемптоном" 14 октября... чтобы узнать, что она перенесена на 15-е.

Так получилось, что это дата моего обратного рейса в Филиппины. Наверное, я ближе всего подобрался к тому, чтобы посмотреть на мою команду.

P.S. Не могу поменять рейс (это будет стоить целое состояние), надеюсь, они возьмут три очка. Очень расстроен", - написал фанат в Инстаграме.

Отметим, что "Ньюкасл" не смог порадовать своего болельщика - дважды ведя в счете, он сыграл с "Саутгемптоном" вничью - 2:2.