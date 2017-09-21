Фил Невилл: "Рашфорд также хорош, как и Мбаппе с Дембеле"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл считает, что английская общественность недооценивает нападающего манкунианцев Маркуса Рэшфорда. По мнению экс-футболиста, трансферная стоимость 19-летнего форварда колеблется от 100 до 150 миллионов фунтов стерлингов.

- Все ценят Усмана Дембеле и Кильяна Мбаппе, но в этой стране никто не говорит о Рэшфорде, - цитирует Sky Sports Невилла. - Из-за того, что он англичанин, все говорят: "Он играет на левом фланге, он хорош". Люди говорят, что он должен играть роль центрального нападающего, но он может играть на любой позиции в атаке, потому что он достаточно хорош.

Стоимость Рэшфорда такая же, как и у двух других - от 100 до 150 миллионов фунтов. Он также хорош, как и Мбаппе с Дембеле. В будущем он станет лучше, потому что с каждым сезоном становится сильнее.

Напомним, Дембеле перешел из дортмундской "Боруссии" в "Барселону" за 105 миллионов евро (93 миллиона фунтов). Мбаппе на правах аренды перешел из "Монако" в "ПСЖ". После завершения сезона-2017/18 парижане обязаны выкупить права на форварда за 180 миллионов евро (159 миллионов фунтов).