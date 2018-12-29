Фергюсон посетит сегодняшнюю тренировку "МЮ"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон посетит сегодняшнюю тренировку команды, сообщает британское издание Daily Mail.

По данным Daily Mail, на занятие его пригласил и.о. главного тренер Уле Гуннар Сульшер, который выступал за "МЮ" под руководством Фергюсона. По сообщениям в СМИ, 76-летний шотландец сыграл большую роль в назначении норвежца.

30 декабря "Манчестер Юнайтед" в матче 20-го тура чемпионата Англии принимает "Борнмут". Начало в 19.30 по московскому времени.

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