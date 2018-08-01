"Эвертон" объявил о переходе защитника "Барселоны" Диня

"Эвертон" на своем официальном сайте объявил о переходе защитника "Барселоны" и сборной Франции Люка Диня. Соглашение с 25-летним игроком рассчитано до лета 2023 года.

По данным британской прессы, "Эвертон" заплатил за Диня 20 миллионов евро.



Игрок перешел в "Барселону" летом 2016 года из "ПСЖ". В общей сложности он провел за сине-гранатовых 46 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.