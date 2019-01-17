Энди Коул вошел в тренерский штаб Сола Кэмпбелла в "Маклсфилде"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Энди Коул на временной основе вошел в тренерский штаб "Маклсфилда", сообщает официальный сайт клуба. Главным тренером команды является экс-защитник "Арсенала" и "Тоттенхэма" Сол Кэмпбелл.
Macclesfield Town FC are pleased that @ManUtd legend Andy Cole has joined @SolManOfficial's coaching staff. https://t.co/aYUa1aDAgP pic.twitter.com/XqrrMr85gp– Macclesfield Town (@thesilkmen) 17 января 2019 г.
47-летний Коул ранее работал тренером нападающих "МК Донс" и "Хаддерсфилда". "Маклсфилд" выступает в четвертом по рангу английском дивизионе.
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