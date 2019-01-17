Энди Коул вошел в тренерский штаб Сола Кэмпбелла в "Маклсфилде"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Энди Коул на временной основе вошел в тренерский штаб "Маклсфилда", сообщает официальный сайт клуба. Главным тренером команды является экс-защитник "Арсенала" и "Тоттенхэма" Сол Кэмпбелл.

47-летний Коул ранее работал тренером нападающих "МК Донс" и "Хаддерсфилда". "Маклсфилд" выступает в четвертом по рангу английском дивизионе.

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