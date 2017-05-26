Эльяким Мангала: "За месяц с Гвардьолой я прибавил больше, чем за все два года до этого"

Защитник "Манчестер Сити" Эльяким Мангала намерен доказать главному тренеру команды Хосепу Гвардьоле, что его стоит оставить в команде. 26-летний француз выступал в минувшем сезоне на правах аренды за "Валенсию", но испанский клуб не смог выкупить права на игрока, так как "горожане" хотели получить не менее 20 миллионов евро.

- Мне повезло, что я работал с Гвардьолой целый месяц, - цитирует L'Equipe Мангала. - Могу вам сказать, что я прибавил при нем, особенно в тактическом плане, за месяц больше, чем за два года до этого. Уверен, что мои лучшие годы еще впереди. Я никогда не чувствовал себя настолько сильным. Однако пока я не знаю, что будет у меня в будущем. Посмотрим, что случится летом, но я хочу пробиться в основу "Сити".