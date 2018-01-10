Экс-игрок "Ливерпуля" рекомендовал клубу купить Обамеянга

Бывший защитник и тренер "Ливерпуля" Фил Томпсон считает, что после продажи Филиппе Коутинью в "Барселону" мерсисайдцы должны укрепить состав действительно сильным игроком. По мнению экс-игрока "красных", нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг подходит на эту роль.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что "Гуанчжоу Эвергранд" может купить габонского форварда за 260 миллионов евро.

- Нам нужно двигаться в направлении качества. Я предпочел бы, если бы клуб уделил время селекции, а не спешил покупать тех, кто, возможно, с этим не справится, - цитирует Sky Sports Томпсона. - Футболисты, которых мы покупали после продажи Луиса Суареса - чередование "точных попаданий" и "промахов". Сейчас нужно потратить деньги мудро. Я предпочел бы, чтобы их потратили на большого игрока. Пьер-Эмерик Обамеянг - один из тех, кто есть в моем списке, его можно заполучить.

В этом сезоне Обамеянг принял участие в 17 матчах на клубном уровне, забив 17 мячей. Его контракт с дортмундцами рассчитан до конца сезона-2020/21. По оценке transfermarkt.de, его трансферная стоимость - 65 миллионов евро.