Эден Азар: "Я хочу играть на позиции "десятки"

Полузащитник "Челси" Эден Азар признался, что недоволен той позицией, на которой играет в клубе. Бельгиец подчеркнул, что в сборной он выступает в оптимальном амплуа.

– Я хочу играть на позиции "десятки", – цитирует The Times Азара. – Думаю, у меня будет больше свободы на этой позиции. В сборной мне удается пользоваться пространством, очень приятно так играть. Не знаю, смогу ли играть на этой позиции в "Челси". Спросите тренера. Сейчас я играю слева, делаю все, что могу, но не выхожу на позицию "десятки".