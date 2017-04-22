Эден Азар: "Всегда хочется выходить на поле, но тренер сделал правильно, предпочтя Виллиана"

Полузащитник "Челси" Эден Азар остался доволен победой над "Тоттенхэмом" (4:2) в полуфинале Кубка Англии. Бельгиец начал матч на скамейке запасных, но вышел на поле по ходу игры и забил мяч.

– Всегда приятно побеждать в таких матчах, – цитирует ВВС Азара. – Это полуфинал против лондонской команды. Поэтому для фанатов это особенно важно. Впереди у меня будет первый финал за пять лет в "Челси". Тоже приятно.

Начал матч в запасе? Когда ты играешь в футбол, хочешь выходить в каждой встрече. Но тренер сделал отличный выбор. Он поставил Виллиана, который забил два мяча.

"СЭ" вел онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Тоттенхэм". Завтра, 23 апреля, во втором полуфинале встретятся "Манчестер Сити" и "Арсенал", начало матча - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.