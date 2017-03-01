Джузеппе Бергоми: "Конте - абсолютно лучший"

Экс-защитник "Интера" Джузеппе Бергоми оценил работу Антонио Конте в "Челси". Он отметил, что итальянский специалист смог добиться успеха с лондонским клубом, несмотря на неудачи "синих" в прошлом сезоне.

– Трудно было ожидать такой удачный сезон, учитывая то, как "Челси" закончил прошлый чемпионат, – приводит слова Бергоми passioneinter.com. – Но Конте – тренер, который принимает команды в трудной ситуации, и ему удается привить организованность, рабочую культуру.

На мой взгляд, в плане тактики он лучше, чем кто-либо. По крайней мере, если верить тем, кто с ним работал и работает. У нас, итальянцев, всегда есть что-то большее, когда мы едем работать в другой чемпионат и приносим с собой свою футбольную культуру или методы работы. Может быть, нам не хватает чего-то в смысле выдумки, но в плане организации, питания, методик работы на поле наши тренеры – лучше всех.

Сейчас я могу сказать, что Конте – абсолютно лучший. Я думаю, он выиграет премьер-лигу, он безусловно заслуживает этого.