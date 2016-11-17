19:08 | ФУТБОЛ — Англия

Джоуи Бартон дисквалифицирован на один матч за ставки

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Футбольная ассоциация Шотландии дисквалифицировала бывшего полузащитника "Рейнджерс" Джоуи Бартона на один матч, информирует Daily Mail.

34-летний игрок сознался в совершении 44 ставок на футбольные матчи в период с 1 июля по 15 сентября. Однако он не делал ставок на матчи "Рейнджерс", за который играл. По правилам шотландской ассоциации футбола игроки, а также другие представители клубов вообще не могут делать ставки на футбольные матчи.

Наромним, что 10 ноября Бартон покинул "Рейнджерс" – он не играл с сентября, когда был отстранен от работы с командой из-за конфликта с одноклубниками. В общей сложности за "Рейнджерс" хавбек провел всего восемь матчей.

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