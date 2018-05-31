Джон Терри: "Горжусь, что выступал в таком клубе, как "Астон Вилла"

"Астон Вилла" на своем официальном сайте объявила об уходе защитника Джона Терри.

37-летний англичанин перешел в клуб из Бирмингема из "Челси" прошлым летом, однако не смог помочь команде вернуться в премьер-лигу. В минувшем сезоне "львы" заняли четвертое место в чемпионшипе и проиграли "Фулхэму" (0:1) в решающем матче за выход в высший дивизион.

"Я горжусь, что у меня была возможность выступать и быть капитаном такого великого клуба, как "Астон Вилла". Я отдал всего себя на поле и за его пределами, и мне до сих пор обидно, что команда не вышла в премьер-лигу, она этого полностью заслуживает", - написал Терри в Инстаграме.