Джейми Варди: "Лестеру" нужно продолжать работать, и очки придут"

Нападающий "Лестера" Джейми Варди отметил, что после поражений на старте сезона команда настроена оптимистично. Он также добавил, что "лисам" нужно продолжать работать, и очки придут.

После четырех туров чемпионата Англии "Лестер" занимает 17-е место в турнирной таблице, одержав одну победу и потерпев три поражения.

– Мы настроены оптимистично. До сих пор мы играли с "Арсеналом", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", а "Брайтон" обыграли, – приводит пресс-служба "Лестера" слова Варди. – Мы хорошо играли в каждом из матчей. Просто нужно продолжать работать, и очки придут.