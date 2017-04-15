Диегу Коста: "Я благодарен Моуринью за его помощь"

Нападающий "Челси" Диегу Коста перед матчем 33-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" отметил, что благодарен Жозе Моуринью за то, что тот пригласил его в Лондон. Испанец перешел в "Челси" в 2014 году, когда командой руководил португалец.

- Я очень благодарен Моуринью за его помощь, - приводит Sky Sports слова Косты. - Жозе - один из лучших тренеров. И когда я переходил в "Челси", то учтиывал это. Футболистам всегда хочется играть под руководством лучших. Тот неудачный сезно, когда его уволили, не отменяет того, что он очень помог мне вырасти в футбольном плане.