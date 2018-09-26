"Дерби Каунти" выбил "Манчестер Юнайтед" из Кубка лиги

"Дерби Каунти" обыграл "Манчестер Юнайтед" в 1/16 финала Кубка лиги - 2:2, 8:7 по пенальти.

"Красные дьяволы" усилиями Хуана Маты открыли счет уже на 3-й минуте матча, но во второй половине пропустили гол от Харри Уилсона. После этого с поля был удален голкипер "МЮ" Серхио Ромеро, а команда, которую тренирует Фрэнк Лэмпард, смогла забить еще один мяч - отличился Джэк Мэрриот.

Ничью для команды Жозе Моуринью спас Маруан Феллаини, забивший гол на 95-й минуте. По правилам Кубка лиги команды сразу после свистка об окончании второго тайма отправились бить послематчевые пенальти.

Команды нанесли по восем ударов. Свою попытку не реализовал защитник "МЮ" Фил Джонс. Мяч после его удара отбил голкипер "Дерби" Скотт Карсон.

Кубок английской лиги

1/16 финала

"Манчестер Юнайтед" - "Дерби Каунти" - 2:2 (1:0). Пенальти - 7:8

Голы: Мата, 3 (1:0). Уилсон, 59 (1:1). Мэрриотт, 85 (1:2). Феллаини, 90+5 (2:2).

Удаление: Ромеро (Манчестер Юнайтед), 67.

Судья: Аттуэлл.

25 сентября. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".