Дэнни Симпсон: "Почему бы в "Лестере" не дать шанс Шекспиру?"

Защитник "Лестера" Дэнни Симпсон считает, что исполняющий обязанности главного тренера команды Крэйг Шекспир мог бы остаться на этом посту на постоянной основе. Он заменил уволенного Клаудио Раньери на время, пока руководство ищет нового наставника.

– Не понимаю, почему не дать шанс Шекспиру, – цитирует AFP Симпсона. – Но это решит руководство. Мы не принимаем решений, но я лично считаю, что Шекспир хорош. Это отличный тренер, хороший человек, который взял на себя ответственность. В игре с "Ливерпулем" он грамотно нами руководил, и мы надеемся продолжить с ним работу.