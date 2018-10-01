09:24 | Футбол — Англия

Давид Луиз: "Игроки "Челси" наслаждаются футболом под руководством Сарри"

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Защитник "Челси"  Давид Луиз признался, что игроки "синих" наслаждаются футболом под руководством главного тренера Маурицио Сарри.

- Он заряжает нас уверенностью, - цитирует Луиза Sky Sports. - Мы наслаждаемся футболом под его руководством. Сарри - фантастический человек. Каждый день он говорит нам: "У вас лучшая работа в мире, поэтому вам надо наслаждаться и выполнять ее с улыбкой. У многих людей в мире нет такой привилегии".

Сарри возглавляет "Челси" с 14 июля 2018 года. После семи туров "синие" занимают 3-е место в АПЛ, имея в активе 17 очков.

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