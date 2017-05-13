"Челси" получит рекордные призовые

"Челси" за победу в чемпионате Англии получит 150 миллионов фунтов стерлингов призовых, что является максимальным показателем за все время существования лиги, сообщает Mirror. Вчера подопечные Антонио Конте выиграли у "Вест Бромвича" (1:0) и гарантировали себе первое место в турнирной таблице.

Также отмечается, что лондонский клуб станет первым чемпионом, который получит выгоду от последней сделки по реализации телевизионных прав общей стоимостью более 8 миллиардов фунтов для всех клубов премьер-лиги.