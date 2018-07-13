"Челси" объявил об уходе Конте с поста главного тренера

"Челси" официально заявил об уходе Антонио Конте с поста главного тренера команды, сообщается на сайте клуба.

48-летний специалист работал с лондонским клубом с 2016 года. Под его руководством "синие" стали чемпионами АПЛ и выиграли Кубок Англии.

- За время работы Антонио в клубе мы выиграли шестой титул АПЛ и восьмой Кубок Англии, - говорится в заявлении на сайте "Челси". – В чемпионском сезоне клуб установил рекорд, добившись 30 побед в 38 матчах, а также клубный рекорд, выиграв 13 матчей подряд. Мы желаем Антонио успеха в его будущей карьере.

Наиболее вероятным сменщиком итальянца станет его соотечественник Маурицио Сарри.