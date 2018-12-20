"Челси" не отпустит Кристенсена в "Барселону" в январе

Защитник "Челси" Андреас Кристенсен не перейдет в "Барселону" в ближайшее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

Датский защитник останется до конца в расположении "синих" до конца сезона, так как в его лице руководство команды видит замену травмированному Самуэлю Юмтити. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Милана".

В текущем сезоне Кристенсен сыграл лишь в одном матче английского чемпионата, в котором получил одну желтую карточку, а еще в десяти играх он оставался на скамейке запасных.