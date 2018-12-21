"Челси" может отпустить Морату в "Милан" в обмен на Игуаина

"Челси" и "Милан" могут договориться о сделке, в ходе которой форвард "синих" Альваро Мората может отправиться в стан красно-черных, а вместо его лондонцы получат Гонсало Игуаина.

Как сообщает Sky Sports, Игуаина в "Челси" желает видеть главный тренер команды Маурицио Сарри, который работал с ним в "Наполи". В свою очередь, Мората также желает вернуться в Италию, где он выиграл два "скудетто" с "Ювентусом".

Осложнить возможную сделку может тот факт, что Игуаин приналдежит "Юве", а за "Милан" аргентинец играет на правах аренды.

В текущем сезоне Мората сыграл 21 матч за "Челси", в которых забил 7 голов. Игуаин же отметился 7 мячами и 3 ассистами в 17 играх в составе "Милана".