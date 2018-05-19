"Челси" - "Манчестер Юнайтед": Азар проводит 300-й матч за лондонцев

Финальный матч Кубка Англии "Челси" – "Манчестер Юнайтед" станет для форварда Эдена Азара 300-м в составе "синих".

Бельгиец дебютировал в "Челси" 12 августа 2012 года в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" (2:3). С тех пор он провел 208 игр в чемпионате Англии, 38 в Лиге чемпионов, по 20 в Кубке Англии и Кубке лиги, семь в Лиге Европы и по две встречи в Суперкубке Англии, Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира. В 299 матчах Азар отличился 88 раз и отдал 75 голевых передач.

Азар – двукратный чемпион Англии, обладатель Кубка английской лиги и победитель Лиги Европы.

"Челси" – "Манчестер Юнайтед". Live!