Букмекеры не верят в победу "Вест Хэма" над "Манчестер Юнайтед"

2 января состоится матч 20-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед". Начало – в 20:15 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 6,24 – Н 4,34 – П2 1,54

Трансляция матча "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед" 2 января

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед".

Прямая трансляция матча "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед" 2 января на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +5=6-16, 26 – 49.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 5 декабря 2015 года Чемпионат Англии "МЮ" – "Вест Хэм" 0:0 13 марта 2016 года 1/4 Кубка Англии "МЮ" – "Вест Хэм" 1:1 13апреля 2016 года 1/4 Кубка Англии "Вест Хэм" – "МЮ" 1:2 27 ноября 2016 года Чемпионат Англии "МЮ" – "Вест Хэм" 1:1 30 ноября 2016 года 1/4 Кубка лиги "МЮ" – "Вест Хэм" 4:1

Прогноз "СЭ"

"Молотобойцы" в этом сезоне разочаровывают, хотя в декабре сами себя реанимировали, одержав три победы подряд. Правда, позавчера "Лестер" остановил взлет "Вест Хэма", обыграв лондонцев со счетом 1:0. Напротив, "МЮ" в огне, и пусть вас не смущает скользкая победа над "Мидлсбро". Даже в матче первого круга между этими командами "Юнайтед" не повезло – встреча завершилась вничью, но "МЮ" имел солидное преимущество и мог рассчитывать на успех. Да, игра пройдет на Олимпийском, однако "красные дьяволы" все равно должны побеждать – "Вест Хэм" дома выступает шатко.

Прогноз "СЭ" – 1:2.