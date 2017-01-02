Букмекеры не верят в победу "Вест Хэма" над "Манчестер Юнайтед"

2 января состоится матч 20-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед". Начало – в 20:15 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 6,24 – Н 4,34 – П2 1,54
Трансляция матча "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед" 2 января
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед".
Прямая трансляция матча "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед" 2 января на канале "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +5=6-16, 26 – 49.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
5 декабря 2015 года
|
Чемпионат Англии
|
"МЮ" – "Вест Хэм"
|
0:0
|
13 марта 2016 года
|
1/4 Кубка Англии
|
"МЮ" – "Вест Хэм"
|
1:1
|
13апреля 2016 года
|
1/4 Кубка Англии
|
"Вест Хэм" – "МЮ"
|
1:2
|
27 ноября 2016 года
|
Чемпионат Англии
|
"МЮ" – "Вест Хэм"
|
1:1
|
30 ноября 2016 года
|
1/4 Кубка лиги
|
"МЮ" – "Вест Хэм"
|
4:1
Прогноз "СЭ"
"Молотобойцы" в этом сезоне разочаровывают, хотя в декабре сами себя реанимировали, одержав три победы подряд. Правда, позавчера "Лестер" остановил взлет "Вест Хэма", обыграв лондонцев со счетом 1:0. Напротив, "МЮ" в огне, и пусть вас не смущает скользкая победа над "Мидлсбро". Даже в матче первого круга между этими командами "Юнайтед" не повезло – встреча завершилась вничью, но "МЮ" имел солидное преимущество и мог рассчитывать на успех. Да, игра пройдет на Олимпийском, однако "красные дьяволы" все равно должны побеждать – "Вест Хэм" дома выступает шатко.
Прогноз "СЭ" – 1:2.