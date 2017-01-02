14:00 | ФУТБОЛ — Англия

Букмекеры не верят в победу "Вест Хэма" над "Манчестер Юнайтед"

"Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед". Фото REUTERS
"Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед". Фото REUTERS
0
0
0

2 января состоится матч 20-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед". Начало – в 20:15 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 6,24 – Н 4,34 – П2 1,54

Трансляция матча "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед" 2 января

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед".

Прямая трансляция матча "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед" 2 января на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +5=6-16, 26 – 49.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

5 декабря 2015 года

Чемпионат Англии

"МЮ" – "Вест Хэм"

0:0

13 марта 2016 года

1/4 Кубка Англии

"МЮ" – "Вест Хэм"

1:1

13апреля 2016 года

1/4 Кубка Англии

"Вест Хэм" – "МЮ"

1:2

27 ноября 2016 года

Чемпионат Англии

"МЮ" – "Вест Хэм"

1:1

30 ноября 2016 года

1/4 Кубка лиги

"МЮ" – "Вест Хэм"

4:1

Прогноз "СЭ"

"Молотобойцы" в этом сезоне разочаровывают, хотя в декабре сами себя реанимировали, одержав три победы подряд. Правда, позавчера "Лестер" остановил взлет "Вест Хэма", обыграв лондонцев со счетом 1:0. Напротив, "МЮ" в огне, и пусть вас не смущает скользкая победа над "Мидлсбро". Даже в матче первого круга между этими командами "Юнайтед" не повезло – встреча завершилась вничью, но "МЮ" имел солидное преимущество и мог рассчитывать на успех. Да, игра пройдет на Олимпийском, однако "красные дьяволы" все равно должны побеждать – "Вест Хэм" дома выступает шатко.

Прогноз "СЭ" – 1:2.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ