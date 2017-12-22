"Брайтон" отказался от идеи купить Зе Луиша ради Муссы Дембеле?

"Брайтон" заинтересован в услугах нападающего "Селтика" Муссы Дембеле, сообщает Daily Mail. По информации источника, клуб премьер-лиги готов заплатить за 21-летнего французского форварда 18 миллионов фунтов стерлингов, в то время как "кельты" хотят выручить за него 30 миллионов.
Ранее появилась информация об интересе "Брайтона" к нападающему "Спартака" Зе Луишу. Красно-белые отклонили предложение в размере 4,4 миллиона фунтов, но англичане намерены повысить предложенную сумму.
Француз выступает за "кельтов" с 2016 года. В этом сезоне он принял участие в 18 матчах, забив 8 мячей.
Отметим, что "Селтик", за который выступает Дембеле, является соперником "Зенита" по 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч между командами состоится 15 февраля в Глазго, ответный - 22 февраля в Санкт-Петербурге.
maxcds
говорил вам скидывайте пока 5 дают))))))
13:13 22 декабря
баламошка
Повторяю! Зе Луиша баламошка меньше, чем за 50 лямов не отдаст!
12:57 22 декабря
ЗЗ+
За какого-то Дембеле 18 фунтов, а за самого Зе Луиша всего 4??? Охренели совсем эти англичане
10:47 22 декабря