"Брайтон" отказался от идеи купить Зе Луиша ради Муссы Дембеле?

"Брайтон" заинтересован в услугах нападающего "Селтика" Муссы Дембеле, сообщает Daily Mail. По информации источника, клуб премьер-лиги готов заплатить за 21-летнего французского форварда 18 миллионов фунтов стерлингов, в то время как "кельты" хотят выручить за него 30 миллионов.

Ранее появилась информация об интересе "Брайтона" к нападающему "Спартака" Зе Луишу. Красно-белые отклонили предложение в размере 4,4 миллиона фунтов, но англичане намерены повысить предложенную сумму.

Француз выступает за "кельтов" с 2016 года. В этом сезоне он принял участие в 18 матчах, забив 8 мячей.

Отметим, что "Селтик", за который выступает Дембеле, является соперником "Зенита" по 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч между командами состоится 15 февраля в Глазго, ответный - 22 февраля в Санкт-Петербурге.