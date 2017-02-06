Бранислав Иванович: "Моуринью вытаскивает из тебя резервы, о которых ты и сам не подозревал"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович, ранее выступавший в составе "Челси", в интервью "СЭ" выразил мнение, что бывший тренер лондонцев Жозе Моуринью - особенный специалист. По его словам, португалец помогает игрокам раскрыть их лучшие качества.

- Сколько процентов настоящего Моуринью зрители видят по телевизору? Чего они не видят? - вопрос Ивановичу.

- Его зовут "Особенный", и я думаю, что он действительно особенный.

- Чем?

- Многим. Если ты выигрываешь - его доверие будет безграничным. Он вытащит из тебя такие резервы, о которых ты и сам не подозревал. Моуринью помогает раскрывать лучшие качества - и игровые, и человеческие. К нему нельзя относиться безразлично. Ты или любишь его, или ненавидишь. Это и делает Моуринью особенным. Счастлив, что у меня была возможность поработать с ним.

- Вы пробивались в состав, когда пара Кэйхилл - Терри была незаменимой. Как чувствовали себя рядом с ними?

- Когда играешь с таким мастером, как Джон, - и легко, и тяжело одновременно. Ты всегда знаешь, что должен делать, понимаешь, что он тебя подстрахует, но нужно показывать, что ты находишься на таком же высоком уровне, как и Терри. Всегда гордился тем, что выхожу на поле с ним. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Полностью интервью Ивановича – в ближайшее время в "СЭ"