19:15 | Футбол — Англия

Болт не сыграет за "МЮ" в матче против "Барселоны" из-за травмы


Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт не сможет сыграть за команду ветеранов "Манчестер Юнайтед" в благотворительном матче против "Барселоны", который состоится 2 сентября. Ямайский спринтер не смог восстановиться от травмы подколенного сухожилия, полученной на чемпионате мира в Лондоне.

- К сожалению, у меня разрыв сухожилий бедра, - цитирует The Guardian Болта. - Мне понадобится около трех месяцев на полное восстановление. Я не публикую медицинские заключения о своем здоровье, но сейчас было много людей, которые задавали мне вопросы.

Напомним, в июне этого года состоялся первый матч между легендарными игроками "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны". Английский клуб одержал победу - 3:1.

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