Болт не сыграет за "МЮ" в матче против "Барселоны" из-за травмы

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт не сможет сыграть за команду ветеранов "Манчестер Юнайтед" в благотворительном матче против "Барселоны", который состоится 2 сентября. Ямайский спринтер не смог восстановиться от травмы подколенного сухожилия, полученной на чемпионате мира в Лондоне.

- К сожалению, у меня разрыв сухожилий бедра, - цитирует The Guardian Болта. - Мне понадобится около трех месяцев на полное восстановление. Я не публикую медицинские заключения о своем здоровье, но сейчас было много людей, которые задавали мне вопросы.