Болельщики "Ливерпуля" собирают деньги на самолет с растяжкой с требованием уволить Клоппа

Болельщики "Ливерпуля", которые недовольны работой главного тренера Юргена Клоппа, начали собирать средства для того, чтобы запустить над домашним стадионом клуба самолет с растяжкой с призывом отправить в отставку немецкого специалиста. Действующий контракт тренера рассчитан до 2022 года.

Он с 2015 года работает с "Ливерпулем". Под его руководством "красные" провели 106 матчей, в которых одержали 54 победы, 30 раз сыграли вничью и потерпели 22 поражения.