Болельщики "Арсенала" переименовали в "Википедии" автора дубля в ворота "Норвича"

Болельщики "Арсенала" впечатлились игрой нападающего Эдварда Нкетиа в матче Кубка английской лиги против "Норвича" (2:1). 18-летний футболист в этой встрече сделал дубль, тем самым, он принес победу своей команды. Поклонники лондонского клуба после игры решили изменить страницу англичанина в "Википедии".

"Эдвард Кеддар Нкетиа – английский профессиональный футболист, выступающий за "Арсенал". Общепризнанный лучший игрок всех времен", – написали болельщики.

Кроме того, фанаты "Арсенала" именили имя футболиста на Эдвард Кеддар Пеле Марадона Роналдинью Кака Нкетиа.

Eddie Nketiah’s Wikipedia has already been updated by Arsenal fans 😂😂😂😂 pic.twitter.com/BJlKrvrNXV – MG (@BulletHeader12) 24 октября 2017 г.

Исторический день: за "Арсенал" забил рожденный при Венгере