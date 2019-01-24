"Бертон" с минимальным счетом проиграл "Манчестер Сити"

"Бертон Альбион" на своем поле проиграл с минимальным счетом "Манчестер Сити" в ответном матче 1/2 финала Кубка лиги. Единственный гол забил Серхио Агуэро.

В первой встрече "горожане" одержали разгромную победу со счетом 9:0.

Второй финалист определится в противостоянии "Тоттенхэма" с "Челси". В первой встрече "шпоры" выиграли с минимальным счетом.

Кубок английской лиги

1/2 финала

Ответный матч

"Бертон Альбион" - "Манчестер Сити" - 0:1 (0:1)

Гол: Агуэро, 26.

"Манчестер Сити": Мурич, Данилу, Сандлер, Гарсия, Делф, Де Брейне (Менди, 63), Зинченко (Нмеча, 67), Фоден, Агуэро (Габриэл Жезус, 63), Махрез, Поведа.

Судья: Френд.

23 января. Бертон-апон-Трент. Стадион "Пирелли".

Первый матч - 0:9.