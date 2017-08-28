Аршавин и Харин - в числе лучших по статистическим данным английской премьер-лиги

Издание BBC подготовило некоторые статистические данные, в которых не обошлось без участия российских игроков. Так, бывший нападающий "Арсенала" Андрей Аршавин попал в список лучших по количеству очков (гол+пас) в своих первых 11 играх премьер-лиги, выходя в стартовом составе. Он расположился на седьмом месте с 11 очками.

Другой россиянин, Дмитрий Харин, выступавший в "Челси" на позиции вратаря с 1992 по 1999 год, и вовсе стал первым. У него самый большой процент отбитых пенальти (учитывались вратари, которые пытались отбить не менее 10 пенальти). Он за семь лет карьеры, проведенных в "Челси", отбил 5 11-метровых из 11. Это 45,5 процента.