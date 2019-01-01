"Арсенал" разгромил "Фулхэм"

"Арсенал" в матче 21-го тура чемпионата Англии разгромил "Фулхэм" со счетом 4:1.

Счет в лондонском дерби на 25-й минуте открыл полузащитник "канониров" Гранит Джака. В начале второго тайма преимущество хозяев увеличил Александр Ляказетт. "Фулхэм" ответил на это голом Абубакара Камара, но точные выстрелы Аарона Рэмси и Пьера-Эмерика Обамеянга разрушили интригу в игре и установили окончательный счет.

После этой победы "Арсенал" набрал 41 очко. Команда Унаи Эмери идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

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21-й тур

"Арсенал" - "Фулхэм" - 4:1 (1:0)

Голы: Джака, 25 (1:0). Ляказетт, 55 (2:0). Камара, 69 (2:1). Рэмси, 79 (3:1). Обамеянг, 83 (4:1).

"Арсенал": Лено, Папастатопулос, Мустафи (Торрейра, 46), Косьельни, Колашинац, Джака, Мэйтланд-Найлс, Гендузи, Ляказетт (Рэмси, 75), Обамеянг, Ивоби (Сака, 83).

"Фулхэм": Рико, Одуа, Рим, Кристи (Фосу-Менса, 56), Ле Маршан, Брайан, Кэрни, Сиссе (Сери, 61), Сессеньон, Шюррле (Камара, 61), Митрович.

Предупреждение: Фосу-Менса, 77.

Судья: Скотт.

1 января. Лондон. Стадион "Эмирейтс".