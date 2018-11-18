17:28 | Футбол — Англия

Арсен Венгер: "Иногда на пуховиках не работала молния. Я часто боролся с этим"

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Бывший главный тренер "Арсенала"  Арсен Венгер признался, что иногда испытывал проблемы с молниями на пуховиках во время матчей. Эта одежда стала отличительным знгаком 69-летнего специалиста.

- Пуховики были слишком длинными, - приводит слова Венгера The Irish Sun. - Иногда на них не работала молния. Я часто боролся с этим. Знал, что люди следили за мной, когда я застегивал пуховик. 

Венгер возглавлял "Арсенал" с 1996 по 2018 год. Под его руководством "канониры" трижды выигрывали чемпионат Англии, а также семь раз становились обладателями Кубка этой страны.

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