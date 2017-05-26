Антонио Валенсия: "Благодарен Моуринью за доверие в этом сезоне"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия рад, что подписал новый контракт с клубом, рассчитанный до 2019 года. Также он поблагодарил за доверие главного тренера Жозе Моуринью, а также свою семью, одноклубников и фанатов.

- "Манчестер Юнайтед" был моей жизнью с 2009 года, и я очень счастлив, что подписал новый контракт, - цитирует пресс-служба клуба Валенсию. - В среду вечером команда выиграла трофей, который этот клуб никогда не выигрывал, и для меня было честью быть капитаном в финале. Хотел бы поблагодарить тренера за доверие, оказанное мне в этом сезоне, и я уверен, что нам будет непросто во всех турнирах в следующем сезоне. Я также хотел бы сказать большое спасибо моей семье, моим товарищам по команде и, конечно, фанатам за их потрясающую поддержку.