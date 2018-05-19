Антонио Конте: "Я серийный победитель"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после выигрыша Кубка Англии дал понять, что хочет остаться в клубе. В финальном матче лондонцы обыграли "Манчестер Юнайтед" 1:0.

- На бумаге "МЮ" был сильнее "Челси", как и "Арсенал" до этого, - цитирует BBC Конте. - Но мы смогли выиграть за счет упорного труда.

Моя позиция не изменилась. Я не хочу слышать других предложений. Мое мнение четкое: я уважаю контракт с "Челси" и хочу продолжить работать. За два года мы выиграли чемпионат и Кубок Англии. Думаю, я доказал, что я победитель, серийный победитель, несмотря на трудности.