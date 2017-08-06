Антонио Конте: "Трансфер Азара? Последнее слово за клубом"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассчитывает, что нападающий Эден Азар продолжит выступать за английский клуб. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к 26-летнему игроку со стороны "Барселоны" – каталонцы рассматривают бельгийца в качестве замены Неймару, который перешел в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.

– Эден Азар – игрок топ-уровня, – цитирует Metro Конте. – Но, повторюсь, я тренер и могу только высказывать свое мнение. Но последнее слово остается за клубом. Я жду, что Эден продолжит играть за "Челси". Сейчас неподходящий момент, чтобы терять одного игрока, или даже нескольких.

Напомним, Азар выступает за "Челси" с 2012 года. В составе "синих" он провел 249 матчей, забив 72 гола.

Таблица переходов европейских топ-клубов