Александр Зинченко: "Гвардьола сказал, что в "Манчестер Сити" сыграю не больше семи матчей"

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, выступающий за ПСВ на правах аренды, подчеркнул, что принял решение о переходе после разговора с главным тренером Хосепом Гвардьолой. Хавбек надеется закрепиться в основном составе "горожан", но ушел в голландский клуб, чтобы иметь регулярную игровую практику.

- Была цель только остаться в "Манчестер Сити". Узнал, что отдают в аренду, только после китайского турне, - приводит "Футбол 1" слова Зинченко. - Пеп вызвал к себе. До этого тоже говорили, но все это было по игре. Про Euro-2016 не расспрашивал, но как-то на тренировке сделал длинную передачу, а он говорит: "Зина, украинский стиль!".

После турне он меня вызвал и спросил: "Что ты хочешь?", я ответил: "Остаться здесь". Ведь это бесценный опыт. Он сказал, что для меня будет лучше уйти в такую команду, как ПСВ. Ведь это коллектив, который играет в Лиге чемпионов. Он сказал: "Ты можешь остаться здесь, но я думаю, ты больше пяти-семи матчей за сезон не сыграешь, ведь в команде большая конкуренция".

Конечно, поначалу не обрадовался, ведь цели были самые высокие. Но я считаю, это шаг вперед, поскольку ПСВ - это команда с историей, это топ-команда. Но "Сити" - это "Сити". 17 полей на базе. О чем можно говорить? Мы с Гвардьолой договорились, что через сезон я вернусь в команду. Естественно, сейчас все зависит от меня.