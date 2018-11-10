Агент: "Отношения между Погба и Моуринью улучшились"

Агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба Мино Райола заявил, что отношения между 25-летним французом и главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуринью улучшились. Ранее сообщалось о готовности хавбека покинуть клуб из-за конфликта с португальским специалистом.

- Отношения между Погба и Моуринью улучшились, - приводит слова Райолы Rai Sport. - Сейчас Поль чувствует себя важным игроком для "Манчестер Юнайтед". Что касается "Ювентуса", то этот клуб по-прежнему остается в его сердце.

Погба перешел из "Ювентуса" в "МЮ" в 2016 году. В текущем сезоне он провел 15 матчей за "красных дьяволов", забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.

Все о чемпионате Англии - здесь