Аарон Рэмси: "Я хочу, чтобы Венгер остался тренером "Арсенала"

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси выразил радость по поводу победы в финале Кубка Англии с "Челси" (2:1). Один из мячей на свой счет записал валлиец.

– Это неописуемо, – цитирует ВВС Рэмси. – Это был сезон взлетов и падений. Мы закончили победой в финале Кубка Англии, поэтому сезон должен быть успешным. Мы заслужили победу, и я рад за тренера. Победа в очередном турнире – это здорово.

Конечно, я хочу, чтобы Арсен Венгер остался в клубе. Он этого заслуживает. Он изменил систему игры, мы действуем ярко. Надеюсь, он будет с нами.

Трансляция матча "Арсенал" - "Челси"