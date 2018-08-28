"Янг Бойз" впервые вышел в Лигу чемпионов, обыграв загребское "Динамо"

Швейцарский "Янг Бойз" на выезде обыграл загребское "Динамо" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов - 2:1. Хорваты открыли счет в этой игре на 7-й минуте - гол забил нападающий Изет Хайрович. Это вполне устраивало загребцев, так как первая встреча звершилась со счетом 1:1.

Во втором тайме команда из Берна не только отыгралась, но еще и вышла вперед. Дубль сделал форвард Гийом Оаро. "Янг Бойз" впервые в своей истории вышел в групповой турнир Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд

Ответный матч

"Динамо" З (Хорватия) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 1:2 (1:0)

Голы: Хайрович, 7 (1:0). Оаро, 64 - с пенальти (1:1). Оаро, 66 (1:2).

"Динамо": Загорац, Теофиль-Катрин, Леовац (Будимир, 74), Дилавер, Стоянович, Адеми (Шуньич, 32), Гояк, Гавранович, Хайрович, Оршич (Кондзер, 83), Ольмо.

"Янг Бойз": фон Балльмоос, фон Берген, Бенито, Вютрих, Мбабу, Сулеймани (Ассале, 55), Саного, Соу, Нгамале (Эбишер, 90+3), Фасснахт (Бертоне, 84), Оаро.

Предупреждения: Леовац, 38. Саного, 57. Стоянович, 90+3. Нгамале, 90+3.

Судья: Кайперс (Голландия).

28 августа. Загреб. Стадион "Максимир".

Первый матч - 1:1.