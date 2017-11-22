Виктор Гончаренко: "Главной задачей ЦСКА в конце игры было сохранить ворота Акинфеева"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что до последнего не хотел менять защитника Георгия Щенникова в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:0). Игрок получил повреждение еще в первом тайме.

- У "Бенфики" были определенные проблемы, - сказал Гончаренко во флеш-интервью после матча. - Их сочетание защитников не позволяло действовать быстрыми атаками. Нашей задачей было втянуть их в игру, поднять крайних защитников высоко. Помог быстрый гол. Доволен, как атаковали и оборонялись, считаю, что победа заслуженная.

До последнего не хотелось менять Щенникова. Он просил замену еще в первом тайме, но мы знали его лидерские качества. Когда он вообще перестал бегать, пришлось заменить.

Первые минут 15-20 игра была не под нашим контролем, но потом все шло нормально.

- Поздравите отдельно Акинфеева?

- Конечно. В конце игры нашей главной задачей было - сохранить ворота в неприкосновенности.

Акинфеев, сыграв на ноль, прервал рекордную серию по числу игр с пропущенными мячами - он не мог отыграть на ноль 43 встречи подряд. В предыдущий раз Акинфеев оставлял свои ворота на замке в основном турнире главного еврокубка 1 ноября 2006 года против "Арсенала" в Лондоне (0:0).