Вальверде мог выпустить Месси в матче с "Интером", но не стал рисковать

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Интера" (1:1) отметил, что не стал выпускать нападающего Лионеля Месси из-за боязни рецидива его травмы. Аргентинец восстанавливается после перелома руки.

- Сейчас мы очень довольны тем, что вышли из группы за два тура до конца, - приводит Marca слова Вальверде. - Месси? Мы не хотели рисковать Лео. На тренировках можем поберечь друг друга, но мы знали, какой матч нас сегодня ждет. В таких играх происходит много неконтролируемых падений. С Лео мы все обсудили - это не тренировка.